Мир 13 января 2023, 23:55 Генсек ООН заявил о готовности помочь завершить конфликт на Украине Замгенсека ДиКарло: глава ООН Гутерриш готов помочь урегулировать украинский конфликт сайт ООН

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов помочь урегулировать конфликт на Украине, заявила во время заседания Совбеза заместитель главы организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло. По ее словам, пока нет никаких признаков завершения боевых действий.

Розмари ДиКарло рассказала, что сейчас в зоне ведения боевых действия «преобладает военная логика». Заместитель генсека предположила, что сейчас для диалога практически нет места, но любой конфликт имеет конец, поэтому завершится и нынешний кризис.

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«Генеральный секретарь готов помочь сторонам положить конец этому бессмысленному и неоправданному конфликту на основе Устава ООН и международного права», — подчеркнула она.

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Ранее патриарх Кирилл призывал объявить рождественское перемирие. Президент Владимир Путин распорядился об установлении временного прекращения огня. Это решение поддержал генсек ООН Антониу Гутерриш. Его официальный представитель Стефан Дюжаррик назвал Рождество священным праздником и для украинцев, и для россиян.