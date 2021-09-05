Генсек ООН призвал освободить президента Гвинеи

Вооруженный захват власти в Гвинее осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. На своей странице в Twitter он призвал в освобождению президента Альфы Конде.

«Я очень внимательно слежу за ситуацией в Гвинее. Решительно осуждаю любой захват правительства силой оружия и призываю к немедленному освобождению президента Альфы Конде», — говорится в сообщении.

Сегодня стало известно, что военный спецназ Гвинеи под руководством командира Мамади Думбуя проник в дом правительства и захватил президента страны Альфу Конде. В своем видеообращении мятежники объявили о закрытии границ, отмене Конституции и свержении правительства.

Конде в третий раз победил на выборах в 2020 году, чем вызвал массовое недовольство населения. Страна разделилась на два лагеря: противников и сторонников действующего правительства. Несколько месяцев подряд в стране проходили акции протеста оппозиции, которые заканчивались беспорядками.

По данным СМИ, жители Конакри — столицы Гвинеи — после сообщений о захвате президента начали праздновать смену власти.

Политолог-африканист Наталия Пискунова в беседе с «360» назвала переворот типичным политическим процессом для стран Западной Африки. Она не исключила, что теперь страна столкнется с массовым оттоком зарубежных инвесторов и экономическим кризисом.