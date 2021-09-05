«Типичный сценарий»: африканист Пискунова назвала последствия госпереворота в Гвинее

Государственный переворот в Гвинее — это типичный сценарий развития политического процесса в странах Западной Африки. В этой республике подобное происходит уже не первый раз. Об этом в разговоре с «360» рассказала политолог-африканист, доцент МГУ Наталия Пискунова.

«Для Гвинеи и для всего региона Западной Африки такие ситуации, к сожалению, являются типичными. Это такой типичный сценарий развития политического процесса в Западной Африки и во многих странах Тропической Африки в целом. <…> В самой Гвинее уже неоднократно происходили государственные перевороты. Правительство Конде относительно долго продержалось у власти», — объяснила ситуацию собеседница.

По словам Пискуновой, теперь страна столкнется с экономическими и внешнеполитическими опасностями, так как если власть перейдет в руки нестабильным структурам, это может дать сигнал террористическим организациям, которые очень активно действуют в этом регионе Африки.

«Достаточно сложная экономическая ситуация может отпугнуть и внешних инвесторов, которые занимаются инвестированием в нефтяную промышленность, а также в промышленность по добыче бокситов в Гвинее», — добавила политолог.

Пискунова отметила, что Россия имеет интерес к добыче бокситов в этом регионе, поэтому если власть перейдет к нестабильному руководству, то договоренности с предыдущим правительством могут пошатнуться.

Ранее СМИ сообщили, что президента Гвинеи Альфу Конде захватили мятежные спецназовцы, которыми командует полковник Мамади Думбуя из этнической группы малинке.