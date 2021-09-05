Жители Конакри вышли на улицы праздновать захват президента Конде мятежниками

Жители столицы Гвинеи после сообщения о захвате президента страны Альфы Конде мятежными спецназовцами высыпали на улицы, чтобы отпраздновать смену власти. Об этом сообщил сайт Guinee Matin.

Ранее СМИ сообщили, что президента Конде арестовали поднявшие мятеж бойцы элитного спецназа, которыми командует полковник Мамади Думбуя из этнической группы малинке. Позже это подтвердили сами военные в эфире государственного телевидения.

Политолог-африканист, доцент МГУ Наталия Пискунова в беседе с «360» заявила, что государственный переворот в Гвинее, который отрицает Министерство обороны страны, — это типичный сценарий развития политического процесса в странах Западной и Тропической Африки в целом. По ее словам, теперь страна столкнется с экономическими и внешнеполитическими опасностями.

Пискунова подчеркнула. что переворот может отпугнуть внешних инвесторов, которые вкладывают деньги в нефтяную промышленность и в добычу бокситов в Гвинее.