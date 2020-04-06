Генсек ООН призвал бороться с домашним насилием в условиях карантина

Генсек ООН Антониу Гутерреш обратил внимание на резкий рост числа случаев домашнего насилия в некоторых странах. Он призвал правительства усилить борьбу с этим явлением на фоне массовой изоляции.

Гутерреш записал видеообращение, в котором напомнил, что недавно призывал к прекращению боевых действий, чтобы сплотиться в борьбе с коронавирусом.

«Но насилие не ограничивается полем боя. Многих женщин и девочек угроза подстерегает там, где они должны быть в наибольшей безопасности. В их собственных домах. Поэтому сегодня я обращаюсь с новым призывом — к миру в доме», — сказал генеральный секретарь, его цитирует РИА «Новости».

Гутерреш обратил внимание на «ужасающую глобальную вспышку насилия в семье», которая происходит на фоне экономического и социального давления. Поэтому он призвал правительства включить борьбу с домашним насилием в национальные планы по COVID-19 в качестве одной из их основных частей.

По мнению генсека ООН, власти должны увеличить финансовые вливания в онлайн-службы поддержки и организации гражданского общества для противостояния домашнему насилию.