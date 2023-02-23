23 февраля 2023, 17:51
Генсек НАТО заявил об истощении запаса снарядов для Украины
Генсек НАТО Столтенберг: НАТО истощил запасы артснарядов для отправки на Украину
У стран Североатлантического альянса не осталось запаса артиллерийских снарядов для отправки на Украину, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом написало РИА «Новости».
В связи с этим Столтенберг назвал важной задачей наращивание производства.
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Ранее он признавал, что поставки боеприпасов на Украину с Запада «не являются устойчивыми» из-за их высокого расхода.
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Запад постоянно поставляет на Украину военную помощь, однако заявляет, что не намерен отправлять туда своих военных. При этом в рядах ВСУ нередко замечают иностранных наемников.
Украина должна вернуть Евросоюзу выданные им кредиты в течение 35 лет. Отдавать долг планируется равномерными частями. В этом году Украина ждет от Европы 10 миллиардов долларов грантовых средств, а также новые кредитные средства.
В середине февраля генсек альянса заявил, что стоит готовиться к затяжному — возможно, многолетнему — конфликту с Россией, писало издание «Москва 24».
НАТО
Украина
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