Мир 23 февраля 2023, 17:51 Генсек НАТО заявил об истощении запаса снарядов для Украины Генсек НАТО Столтенберг: НАТО истощил запасы артснарядов для отправки на Украину РИА «Новости»

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У стран Североатлантического альянса не осталось запаса артиллерийских снарядов для отправки на Украину, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом написало РИА «Новости».

В связи с этим Столтенберг назвал важной задачей наращивание производства.

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Ранее он признавал, что поставки боеприпасов на Украину с Запада «не являются устойчивыми» из-за их высокого расхода.

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Запад постоянно поставляет на Украину военную помощь, однако заявляет, что не намерен отправлять туда своих военных. При этом в рядах ВСУ нередко замечают иностранных наемников.

Украина должна вернуть Евросоюзу выданные им кредиты в течение 35 лет. Отдавать долг планируется равномерными частями. В этом году Украина ждет от Европы 10 миллиардов долларов грантовых средств, а также новые кредитные средства.

В середине февраля генсек альянса заявил, что стоит готовиться к затяжному — возможно, многолетнему — конфликту с Россией, писало издание «Москва 24».