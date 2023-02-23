Мир 23 февраля 2023, 16:36 Украина раскрыла, сколько лет ей дали на погашение выданных Евросоюзом кредитов Замглавы Минфина Украины Зыкова: страна обязалась погасить выданные ЕС кредиты за 35 лет piqsels

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Украине придется погасить кредиты, выданные Евросоюзом, в течение 35 лет — таковы были договоренности. Об этом сообщила заместитель министра финансов страны Ольга Зыкова. Ее процитировало украинское издание УНН.

Отдавать долг планируется равномерными частями.

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«Сторона ЕС предоставляет такие условия, что срок погашения кредита составляет 35 лет, а проценты вместо Украины будут покрывать наши европейские партнеры», — рассказала Зыкова.

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Она отметила, что это пример отношения к долговой нагрузке Украины «с пониманием».

В 2023 году страна ждет от Европы как грантовых, так и кредитных средств. В грантовой форме ей должны предоставить 10 миллиардов долларов.

Запад постоянно накачивает Украину военной помощью, что не способствует урегулированию конфликта в стране. Президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 21 февраля, указал на то, что переговоры о поставках вооружения шли еще до начала спецоперации. США и НАТО фактически готовили Украину к войне, пока Россия искренне пыталась урегулировать ситуацию в Донбассе мирным путем.