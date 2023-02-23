Мир 23 февраля 2023, 16:41 Испания заявила, что Запад не собирается отправлять на Украину военных Глава МИД Испании Альбарес: на Украине не будет натовских, европейских военных rawpixel

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Запад не собирается отправлять своих военных на Украину. Об этом в интервью агентству EFE заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

«Ни при каком сценарии, ни со стороны правительства Испании, ни со стороны ЕС, ни со стороны НАТО, не ставится вопрос о том, чтобы на Украине были солдаты: ни испанские, ни европейские, ни натовские, и это должно быть предельно ясно», — сообщил он.

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При этом Альбарес подчеркнул, что Испания находится там, где и Европа, и НАТО. По его мнению, Запад не воюет против России, а воюет против президента РФ Владимира Путина, «единственного, кто разжигает войну и который изо дня в день доказывает, что ему не нужны никакие оправдания для эскалации».

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Между тем председатель правительства Испании Педро Санчес прибыл в четверг в Киев с рабочим визитом. В его планах встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.