Мир 11 февраля 2024, 18:13 Генсек НАТО пригрозил «единым и мощным» ответом на удар по альянсу Генсек Столтенберг: НАТО ответит на любую атаку РИА «Новости»

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НАТО ударит в ответ на любую атаку. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Его процитировало агентство Reuters.

«Любая атака на НАТО будет встречена единым и мощным ответом», — предупредил генсек.

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Столтенберг добавил, что слова об отказе союзников защищать друг друга подвергают военных риску и подрывают безопасность всех государств, входящих в блок.

Ранее экс-лидер США Дональд Трамп проинформировал, что в случае переизбрания президентом откажется встать на защиту стран, которые не выполнили финансовые обязательства перед Североатлантическим альянсом. Он отметил, что будет поощрять нападавших «делать все, что им вздумается». Белый дом назвал скандальное высказывание Трампа безумным и ужасающим. Представитель администрации президента США Джо Байдена Эндрю Бейтс счел слова американского экс-лидера потенциальной угрозой мировой стабильности.