Мир 11 февраля 2024, 10:24 Заявление Трампа о поощрении атак России шокировало Белый дом New York Times: Белый дом ужаснулся из-за слов Трампа о нападении на страны НАТО via www.imago-images.de/www.imago-images.de/globallookpress

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Скандальное высказывание американского экс-лидера США Дональда Трампа о том, что он на посту президента не будет безвозмездно защищать страны НАТО, раскритиковали в Белом доме. Об этом сообщила газета The New York Times.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс назвал скандальное заявление Трампа «безумным и ужасающим». В администрации президента США Джо Байдена высказали мнение, что действия бывшего лидера могут поставить под угрозу «национальную безопасность, мировую стабильность и нашу внутреннюю экономику».

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Бейтс добавил, что сейчас НАТО имеет решающее значение для США благодаря действиям Байдена.

«Президент Байден будет продолжать поддерживать американское лидерство и отстаивать наши национальные интересы», — заключил представитель Белого дома.

Ранее Трамп рассказал, что после своего переизбрания на пост президента будет поощрять «атаки» России на государства, входящие в альянс. Для защиты со стороны США странам Запада придется выплатить свои долги, предположил американский экс-лидер.