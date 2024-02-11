Мир 11 февраля 2024, 09:59 Трамп заявил, что поддержит «атаки» России на страны НАТО Трамп заявил, что поощрил бы атаки РФ на невыполняющие обязательства страны НАТО Kyle Mazza/Keystone Press Agency/globallookpress

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Бывший американский лидер Дональд Трамп признался, что после переизбрания президентом поощрял бы «атаки» России на некоторые страны НАТО. На такой шаг политик пойдет в том случае, если государства не выполнят перед Североатлантическим альянсом свои финансовые обязательства. Об этом сообщила газета The Guardian.

В издании отметили, что скандальное заявление Трампа вызвало возмущение в Белом доме.

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На предвыборном митинге в Южной Каролине экс-президент предположил, что некоторые лидеры крупных стран в будущем могут обратиться к США с просьбой «защитить их от России». Трамп рассказал, что в ответ на это напомнил бы западным государствам об их долгах.

«Нет, я не буду вас защищать. Более того, я бы поощрял их (нападавших — прим. ред.) делать все, что им вздумается. Вы должны платить», — указал кандидат в президенты.

Ранее Трамп предложил США перестать бесплатно направлять помощь Израилю и Украине. По словам политика, Белому дому следует перевести финансирование других стран в формат займов.