Эрдоган отказался поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Турция не считает правильным включение Финляндии и Швеции в НАТО. Как сообщило агентство Anadolu, с таким заявлением выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Он подчеркнул, что сейчас внимательно следит за сложившейся ситуацией вокруг возможного включения этих северных стран в состав альянса.

Эрдоган отметил, что НАТО уже совершил ошибку, приняв в свой состав Грецию, которая известна своей антитурецкой риторикой.

«Мы не хотим совершать ошибку во второй раз», — пояснил президент Турции.

Он добавил, что в скандинавских странах сейчас сильны террористы из запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. В некоторых странах Европы их сторонники даже заседают в парламентах.

Как сообщило РИА ФАН, Эрдоган добавил, что не видит положительных моментов в новом расширении НАТО.

Подтверждение своего вступления в Североатлантический альянс пока сделала только Финляндия. Президент и премьер-министр страны заявили, что подать заявку нужно как можно быстрее. В Швеции этот вопрос пока находится на рассмотрении парламента.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что появление на территориях Швеции и Финляндии военных подразделений НАТО сделает их потенциальными целями для российской атаки.