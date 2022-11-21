Мир 21 ноября 2022, 18:34 Генсек НАТО оговорился и перепутал Украину с Россией Генсек НАТО Столтенберг назвал Россию Украиной и отказал ей в поддержке РИА «Новости»

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что «никто не должен поддерживать Украину». Оговорку он допустил на заседании парламентской ассамблеи Альянса в Мадриде, сообщило РИА ФАН.

Генсек НАТО также высказался за всемерное расширение военных поставок Киеву, порекомендовав странам Альянса оказывать любую поддержку в этом направлении.

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Он отметил, что НАТО поддержит мирное решение конфликта, «которое будет приемлемо для Украины», и с этой целью Альянс будет поставлять ей оружие и обеспечивать подготовку солдат.

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Столтенберг отмечал, что странам НАТО нужно расширить поставки оружия и средств ПВО на Украину. Он напомнил, что любой конфликт всегда заканчивается переговорами.

В ходе заседания Североатлантического совета 16 ноября генсек Альянса заявил о сохранении линии коммуникации между НАТО и Россией. При этом Столтенберг не стал раскрывать подробности взаимодействия после инцидента в Польше.