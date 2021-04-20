Генпрокурор Чехии заявил, что взрывы во Врбетице не были терактом

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году не являются терактом. Сейчас расследованием этого дела занимается прокуратура.

«По этому делу не [установлен факт наличия] интереса нарушить конституционное устройство или нанести ущерб обороноспособности Чехии», — написал генпрокурор в Twitter.

Он отметил, что с юридической точки зрения, это дело не расследуется как уголовное преступление, определяемое как террористическое нападение. При этом добавил, что «дело исключительно политиков». Поэтому остается вопрос, как произошедшее характеризовать в политике и СМИ.

Власти Чехии ранее сообщили, что подозревают в причастности к взрыву российские спецслужбы. Первый вице-премьер Ян Гамачек даже объявил, что из страны вышлют 18 российских дипломатов.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что поведение Праги разрушительно для двусторонних отношений — оно лишено здравого смысла. Он отметил, что обвинения России в причастности к взрывам на складах в Чехии голословны и безосновательны.