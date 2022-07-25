Американские чиновники допустили оговорки и признались во вмешательстве во внутренние дела других стран. Подборку таких цитат опубликовала в своем Twitter генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео в свое время признался, что американцы «лгали, обманывали, крали». Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что как человек, который помог спланировать госпереворот, он знает, что это требует много труда. Бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси на вопрос о вмешательстве США в выборы на территории других стран ответил «Ням, ням, ням».

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон признался в причастности к госпереворотам в разных странах. Спустя время спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси анонсировала визит в Тайвань, чем вызвала возмущение китайских властей.