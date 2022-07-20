Нэнси Пелоси стала главным раздражителем Китая. Ее визит на Тайвань грозит серьезными последствиями для США

Анонсированный визит на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси вызвал возмущение властей Китая. Официальный представитель министерства иностранных дел страны Чжао Лицзянь заявил, что появление на острове американского конгрессмена станет нарушением сразу сразу трех китайско-американских соглашений. Пекин оставит за собой право на военный и стратегический ответ.

Скандальная поездка

О предстоящей поездке Нэнси Пелоси на Тайвань во время ее визита в Японию, Сингапур, Индонезию и Малайзию сообщила газета The Financial Times со ссылкой на источники. Журналисты отметили, что это первый визит самого высокопоставленного законодателя США с 1997 года. Ранее остров посещал предшественник Пелоси, республиканец Ньют Гринч.

Источник фото: РИА «Новости»

Официально о поездке Пелоси на Тайвань ничего не известно, но МИД Китая уже сделал серьезное предупреждение. Официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь напомнил, что США не признали независимости острова от Китая и рассматривают его как часть страны. Пелоси должна придерживаться этого принципа.

«Если спикер палаты представителей приедет на Тайвань, то Китай это расценит как попытку нанесения ущерба суверенитету и территориальной целостности. Это станет серьезным ударом в отношениях между странами и повлечет решительные контрмеры, а США придется нести на себе все последствия», — привело слова представителя МИД Китая издание The Global Times.

Авторы издания напомнили, что это уже вторая попытка Пелоси посетить Тайвань в этом году. В первый раз подобные сообщения в СМИ появились в апреле. Конгресс, Демократическая партия США и Белый дом никак не комментировали эти слухи. Но поездка так и не состоялась, потому что Пелоси заразилась коронавирусом.

Источник фото: РИА «Новости»

Появление сообщений о новой поездке авторы расценили как желание США пойти на риск из-за недостаточно глубокого понимания серьезности этого вопроса для Китая. При этом министр обороны страны Вэй Фэнхэ отмечал, что все попытки «отделения Тайваня ничего хорошего не принесут, а иностранное вмешательство обречено на провал». Министр подчеркивал, что страна без колебаний начнет войну при любой попытке нарушения суверенитета.

Колумнисты издания подчеркнули, что власти Китая сейчас ждут официального ответа Белого дома о том, действительно ли Пелоси готовиться посетить Тайвань. Если это все же произойдет, то ее включат в санкционный список. Такое решение скажется на бизнесе ее супруга, который заключил несколько сделок с китайскими компаниями.

Призывы к гибкости

Действующему президенту США Джо Байдену в вопросах геополитики не хватает гибкости своего давнего предшественника Ричарда Никсона. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил бывший глава Госдепа Генри Киссинджер. Именно благодаря его усилиям в 70-е годы прошлого века отношения США и Китая восстановились.

Киссинджер подчеркнул, что Байдену не стоит допускать политиков внутреннего сектора вмешиваться в отношения с Китаем, а также не нужно доводить все до реальной конфронтации.

«На Байдена и предыдущие администрации слишком сильно повлияли внутренние аспекты взглядов на Китай. Конечно, важно предотвратить его гегемонию, но добиться этого постоянным обострением ситуации невозможно», — заявил он.

Киссинджер подчеркнул, что враждебные отношения между США и Китаем вызовут глобальную катастрофу, которую можно сравнить с мировыми войнами.

Раскачивание ситуации

Американские власти сегодня занимаются раскачиванием ситуации в мире, раздражая два центра противодействия однополярному миру — Россию и Китай. Об этом «360» заявил эксперт по безопасности Роман Насонов.

«Тайвань для Пекина — это болевая точка. Это суверенная территория, которая по всем международным законам признана всеми. Но американские власти для сохранения своей гегемонии в мире вносят альтернативную позицию, чтобы разрушить единство стран, которые им противостоят», — заявил он.

По словам Насонова, ответ у Китая уже готов заранее. Власти продолжат свою политику по доминированию на своей территории и приближенных к нему стран.

«Действовать они будут пошагово и постепенно, исходя из складывающейся военно-политической ситуации, и добьются всех ранее поставленных целей. Это страна с крупнейшей экономикой, которая не потерпит вторые и третьи роли», — отметил эксперт.

В случае реального конфликта, по мнению Насонова, в результате появится многополярная и более справедливая мировая система взаимоотношения между странами. В ней главную роль отведут ООН, которую сейчас полностью подмяли под себя США.