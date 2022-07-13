США признались в причастности к переворотам в разных странах. Это не сенсация, а давний факт

Экс-советник 45-го президента США Дональда Трампа Джон Болтон признался в сопричастности к госпереворотам в разных странах. Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук и сотрудник МГУ Юрий Рогулев в интервью «360» рассказал, что Штаты давно замешаны в раскачивании политических режимов в разных точках мира.

«Это не является новостью как таковой. Это давно известный факт, что США планировали [госперевороты], осуществляли и продолжают это делать», — отметил он.

По его словам, вмешательство Штатов в дела других государств всегда приводило к госпереворотам или попытке свержения действующей власти.

Рогалев отметил, что заявления Болтона не изменят взгляды США: американские правители продолжат вмешательство во внутренние дела. Подобные действия Штатов он назвал секретом полишинеля.

«Из последних примеров это Венесуэла. Там США попытались сбросить правительство президента Николаса Мадуро», — отметил он.

Рогалев подчеркнул, что вмешательство американских политиков в дела других стран — многолетняя практика,. И Штаты вряд ли признают свою вину в последствиях таких действий. Он напомнил, что один из прошлых президентов США, Джордж Буш — младший, отказался извиняться за подобную политику.

«Это констатация факта от человека, который сейчас находится не у дел», — подытожил он.