Генеральный прокурор Чехии уйдет в отставку

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан уйдет в отставку 30 июня. Об этом на своей странице в Twitter сообщил чешский вице-премьер и министр внутренних дел Ян Гамачек.

«Павел Земан — выдающийся юрист и профессионал. Благодарю его за годы работы для Чешской Республики и, помимо всего прочего, за дело Врбетице», — написал заместитель председателя правительства.

Ранее Земан заявил, что взрывы на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 года — это не теракт. По его словам, по этому делу не выявили желание нарушить конституционное устройство Чехии или нанести ущерб обороноспособности Чехии. Земан назвал это происшествие и его трактовку «делом политиков».

В апреле премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о том, что к этим взрывам причастны сотрудники российских спецслужб. После заявления главы чешского кабмина из восточноевропейской страны выслали 18 сотрудников российского посольства. На этой неделе министр финансов Чехии Алена Шиллерова рассказала, что Прага собирается потребовать у России компенсацию за то, что случилось в деревне Врбетице, в размере миллиарда крон (3,5 миллиарда рублей).