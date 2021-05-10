Чехия потребует от России миллиардную компенсацию за взрыв во Врбетице

Чешское правительство хочет потребовать у России компенсацию за взрывы во Врбетице в 2014 году в размере миллиарда крон (3,5 миллиарда рублей). На эвакуацию каждого человека бюджет выделял 3,1 тысячу чешских крон. Уборка территории также оплачивалась государством. Москва должна возместить эти траты.

Об этом Чешскому телевидению заявила министр финансов страны Алена Шиллерова. Она отметила, что не хотела бы воспользоваться уголовным производством, так как это будет слишком долго. Министр намерена получить компенсацию в соответствии с международным правом.

Некоторые чешские политики, депутаты Европарламента и эксперты считают, что шансов на успех нет. Однако в Минфине уверены в своей правоте и утверждают, что миллиард крон не является окончательной цифрой. Из пострадавшего региона могут поступить дополнительные запросы на возмещение.

Губернатор Злинского края Радим Холиш отметил, что психологический ущерб или компенсацию за невозможность воспользоваться своим имуществом еще придется подсчитывать. Министр иностранных дел Якуб Кулханек сообщил, что проведет консультации перед обращением к международной общественности. Его ведомство уже готовит дипломатическую ноту.

В оппозиции считают, что сначала надо определить степень вины компании, которая хранила оружие. В правящей партии уверены, что виновник взрывов очевиден. В середине апреля Чехия обвинила Россию в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Погибли два человека. Доказательств своего заявления Прага не представила.