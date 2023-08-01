Мир 01 августа 2023, 09:08 Генерал Герасимов указал на важность нанесения превентивных ударов по ВСУ Начальник Генштаба Герасимов напомнил командирам о важности превентивных ударов по ВСУ РИА «Новости»

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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил с проверкой передовой пункт управления группировки войск на Запорожском направлении. Он акцентировал внимание командования на нанесении превентивных ударов по ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в ходе работы обратил внимание на своевременное выявление противника», — сказали в ведомстве.

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Герасимов также указал на важность эффективного ведения контрбатарейной борьбы.

Украинские подразделения серьезно активизировались в последние недели на линии соприкосновения в Запорожской области. Накануне, 31 июля, ВСУ обстреляли магазин в селе Басань. Три человека погибли на месте, еще 15 госпитализировали.

Однако российские силы успели поразить штаб и место проживания оперативного состава 35-й бригады морской пехоты украинской армии в Запорожской области.