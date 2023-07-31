Спецоперация 31 июля 2023, 15:28 Российские военные поразили штаб бригады морпехов ВСУ в Запорожской области Минобороны: ВС РФ поразили штаб 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Запорожской области РИА «Новости»

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Российские военные нанесли удар по штабу и месту проживания оперативного состава 35-й бригады морской пехоты украинских боевиков в Запорожской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Вооруженные силы России поразили место проживания и штаб оперативного состава 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Веселое Запорожской области», — сказал он.

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Кроме того, за минувшие сутки российские военные отразили атаку националистов в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области, а также ликвидировали три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Всего за сутки на Запорожском и Южно-Донецком направлениях за сутки ВСУ потеряли до 275 человек живой силы, три гаубицы иностранного производства, пять автомобилей, три боевые бронированные машины, шесть боевых машин пехоты, три танка и два орудия «Мста-Б» и Д-20.

Ранее Минобороны сообщило об успешном отражении 11 атак ВСУ на Донецком направлении.