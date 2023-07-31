31 июля 2023, 20:26
Жертвами обстрела ВСУ запорожского села Басань стали три человека
Балицкий сообщил о трех погибших после обстрела ВСУ запорожского села Басань
Выпущенные украинскими боевиками снаряды попали в переполненный продуктовый магазин села Басань. На месте погибли три человека, 15 жителей доставили в больницы с различными травмами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.
«Ребенок 12 лет все еще находится под завалом. На месте работают спасатели», — отметил он.
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Балицкий добавил, что находится на связи с сотрудниками экстренных служб. Он подчеркнул, что всем пострадавшим окажут максимальную помощь и поддержку.
Украинские боевики значительно активизировались в последние недели на линии соприкосновения в Запорожской области.
В минувшую субботу, 29 июля, Балицкий заявил о неудачных попытках двух штурмовых бригад ВСУ атаковать позиции российских войск.
Он обратил внимание, что, столкнувшись с серьезным отпором, противник с большими потерями личного состава отступил.
По словам Балицкого, командование ВСУ, отправив в атаку своих подчиненных, намеревалось занять позиции для получения преимущества в наступлении на села Урожайное и Старомлыновка.
ВСУ
Запорожская область
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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