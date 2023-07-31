Происшествия 31 июля 2023, 20:26 Жертвами обстрела ВСУ запорожского села Басань стали три человека Балицкий сообщил о трех погибших после обстрела ВСУ запорожского села Басань Telegram

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Выпущенные украинскими боевиками снаряды попали в переполненный продуктовый магазин села Басань. На месте погибли три человека, 15 жителей доставили в больницы с различными травмами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий.

«Ребенок 12 лет все еще находится под завалом. На месте работают спасатели», — отметил он.

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Балицкий добавил, что находится на связи с сотрудниками экстренных служб. Он подчеркнул, что всем пострадавшим окажут максимальную помощь и поддержку.

Украинские боевики значительно активизировались в последние недели на линии соприкосновения в Запорожской области.

В минувшую субботу, 29 июля, Балицкий заявил о неудачных попытках двух штурмовых бригад ВСУ атаковать позиции российских войск.

Он обратил внимание, что, столкнувшись с серьезным отпором, противник с большими потерями личного состава отступил.

По словам Балицкого, командование ВСУ, отправив в атаку своих подчиненных, намеревалось занять позиции для получения преимущества в наступлении на села Урожайное и Старомлыновка.