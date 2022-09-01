Миссия МАГАТЭ направилась на Запорожскую АЭС — Гросси | 360°

Мир 01 сентября 2022, 08:46 Поделиться Telegram

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Viber Миссия МАГАТЭ направилась на Запорожскую АЭС — Гросси Глава МАГАТЭ Гросси заявил об усилении обстрелов в Энергодаре Источник фото: РИА «Новости»

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Участники миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выдвинулись к Запорожской АЭС, несмотря на обстрелы Энергодара. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил, что в городе усилилась военная активность, сообщил ТАСС.

Инспекция выехала из Запорожья в Энергодар 1 сентября. По словам Рафаэля Гросси, в городе «усилилась военная активность», однако специалисты все равно посетят Запорожскую АЭС.

Эту информацию подтвердил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.