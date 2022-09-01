Миссия МАГАТЭ направилась на Запорожскую АЭС — Гросси | 360°

Все новости

Мир

01 сентября 2022, 08:49

Украинский десант высадился в районе Энергодара

Мир

01 сентября 2022, 08:46

Миссия МАГАТЭ направилась на Запорожскую АЭС — Гросси

Происшествия

01 сентября 2022, 08:22

Жертвами обстрела ВСУ в Энергодаре стали три человека

Власть

01 сентября 2022, 07:54

Посольство США допустило, что дипломаты могут посетить церемонию прощания с Горбачевым

Мир

01 сентября 2022, 07:52

Евросоюз уговаривал Зеленского пойти на переговоры с Россией – Ющенко

Подмосковье

01 сентября 2022, 07:50

«Старайтесь становиться лучшими!». Андрей Воробьев поздравил школьников Подмосковья с 1 сентября

Мир

01 сентября 2022, 07:50

США ограничили продажи чипов в Россию и Китай

Происшествия

01 сентября 2022, 07:28

Власти Энергодара сообщили о массированном обстреле со стороны ВСУ

Мир

01 сентября 2022, 07:22

Немецкий генерал Эберхард Цорн назвал ВВС России угрозой для НАТО

Мир

01 сентября 2022, 08:46

Миссия МАГАТЭ направилась на Запорожскую АЭС — Гросси

Глава МАГАТЭ Гросси заявил об усилении обстрелов в Энергодаре

Читать 360tv в

Участники миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выдвинулись к Запорожской АЭС, несмотря на обстрелы Энергодара. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил, что в городе усилилась военная активность, сообщил ТАСС.

Инспекция выехала из Запорожья в Энергодар 1 сентября. По словам Рафаэля Гросси, в городе «усилилась военная активность», однако специалисты все равно посетят Запорожскую АЭС.

Эту информацию подтвердил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Обстановка в Запорожье

0

0

0

0

0

0