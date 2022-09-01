Украинский десант высадился в районе Энергодара | 360°

Мир 01 сентября 2022, 08:49 Поделиться Telegram

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Viber Украинский десант высадился в районе Энергодара Глава Энергодара Волга: десант ВСУ высадился рядом с городом Источник фото: РИА "Новости

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Украинские десантники высадились под Энергодаром. Об этом заявил глава администрации города Александр Волга.

«Они на данный момент лежат, по ним работает авиация», — сказал Волга РИА «Новости».

Сегодня в Энергодаре ожидают прибытие миссии МАГАТЭ. Эксперты должны проверить обстановку на Запорожской АЭС. На фоне этого ВСУ снова усилили атаки на город. Утром в результате обстрелов города погибли три мирных жителя, загорелись два детсада.

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