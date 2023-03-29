29 марта 2023, 12:41
Гендиректор МАГАТЭ прибыл на Запорожскую АЭС
ТАСС: гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл на Запорожскую АЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл на Запорожскую атомную станцию. Об этом сообщил ТАСС.
Это второй визит Гросси на атомный объект, расположенный в Энергодаре.
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Всего в состав делегации агентства вошли 11 человек. Среди них три инспектора, которые прибыли на ЗАЭС для ротации. В группе сопровождения семь человек — сотрудники департамента безопасности и поддержки ООН.
Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа уточнил, что три эксперта МАГАТЭ из Японии, Франции и Словакии останутся на атомной станции примерно на два месяца.
Ранее Карчаа сообщил, что не исключает провокаций со стороны украинских военных во время визита Гросси. Он подчеркнул, что российская сторона к ним полностью готова.
Также он добавил, что Россия в любом случае продолжит вести диалог с МАГАТЭ, несмотря на итоги визита главы агентства.
Запорожская АЭС
МАГАТЭ
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