Мир 29 марта 2023, 12:41 Гендиректор МАГАТЭ прибыл на Запорожскую АЭС ТАСС: гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл на Запорожскую АЭС РИА «Новости»

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл на Запорожскую атомную станцию. Об этом сообщил ТАСС.

Это второй визит Гросси на атомный объект, расположенный в Энергодаре.

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Всего в состав делегации агентства вошли 11 человек. Среди них три инспектора, которые прибыли на ЗАЭС для ротации. В группе сопровождения семь человек — сотрудники департамента безопасности и поддержки ООН.

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа уточнил, что три эксперта МАГАТЭ из Японии, Франции и Словакии останутся на атомной станции примерно на два месяца.

Ранее Карчаа сообщил, что не исключает провокаций со стороны украинских военных во время визита Гросси. Он подчеркнул, что российская сторона к ним полностью готова.

Также он добавил, что Россия в любом случае продолжит вести диалог с МАГАТЭ, несмотря на итоги визита главы агентства.