Важное 06 марта 2024, 13:39 Гендиректор МАГАТЭ Гросси назвал напряженными переговоры о ЗАЭС в Сочи РИА «Новости»

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Встреча в Сочи, на которой представители МАГАТЭ, Росатома, МИД и Минобороны обсуждали ситуацию на Запорожской АЭС, оказалась напряженной. Об этом заявил гендиректор международного агентства Рафаэль Гросси, сообщило РИА «Новости».

Он рассказал, что благодаря переговорам смог дать оценку обстановке вокруг Запорожской АЭС.

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Ранее стало известно, что глава МАГАТЭ встретится в Сочи с президентом Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что Гросси и генеральный директор Росатома Алексей Лихачев проинформируют российского лидера о своих контактах.

В марте специалисты начали проводить ремонт первого энергоблока ЗАЭС. Директор ядерного объекта Юрий Черничук подчеркнул, что профилактические работы выполнят на всех общестанционных объектах. Специалисты также уделят пристальное внимание оборудованию систем безопасности и генераторам.