Общество 01 марта 2024, 13:06 Ремонт первого энергоблока начали на Запорожской атомной электростанции Росатом: на Запорожской АЭС начали ремонт первого энергоблока

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На Запорожской атомной электростанции приступили к ремонту первого энергоблока. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ЗАЭС — Росатом.

На атомном объекте стартовала ремонтная кампания 2024 года. Первым восстановят энергоблок № 1.

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«В соответствии с графиком будет выполнен весь комплекс ремонтно-восстановительных работ», — указали в пресс-службе станции.

Особое внимание уделят всем дизель-генераторам и оборудованию систем безопасности, которые поддерживаю блоки в нормальном состоянии.

Как отметил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук, ежегодные профилактические работы проведут по очереди на всех шести энергоблоках и общестанционных объектах. Он добавил, что персонала и запасных частей для задач на станции достаточно.

В феврале генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Запорожскую АЭС отключили от резервной внешней линии электропередачи. Атомный объект начал получать энергию от единственной работающей линии.