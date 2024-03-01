01 марта 2024, 13:06
Ремонт первого энергоблока начали на Запорожской атомной электростанции
Росатом: на Запорожской АЭС начали ремонт первого энергоблока
На Запорожской атомной электростанции приступили к ремонту первого энергоблока. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ЗАЭС — Росатом.
На атомном объекте стартовала ремонтная кампания 2024 года. Первым восстановят энергоблок № 1.
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«В соответствии с графиком будет выполнен весь комплекс ремонтно-восстановительных работ», — указали в пресс-службе станции.
Особое внимание уделят всем дизель-генераторам и оборудованию систем безопасности, которые поддерживаю блоки в нормальном состоянии.
Как отметил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук, ежегодные профилактические работы проведут по очереди на всех шести энергоблоках и общестанционных объектах. Он добавил, что персонала и запасных частей для задач на станции достаточно.
В феврале генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Запорожскую АЭС отключили от резервной внешней линии электропередачи. Атомный объект начал получать энергию от единственной работающей линии.
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