Важное 06 марта 2024, 12:08 Путин примет гендиректора МАГАТЭ в Сочи Президент России Путин примет в Сочи гендиректора МАГАТЭ Гросси Yoshio Tsunoda/AFLO/globallookpress

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Президент Владимир Путин встретится в Сочи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом написало РИА «Новости».

Официальный представитель Кремля уточнил, что Гросси и глава «Росатома» Алексей Лихачев расскажут президенту о своих контактах.

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«Президент примет находящегося в Сочи генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси. Он и <…> руководитель „Росатома“ Лихачев <…> информируют главу государства о своих контактах», — рассказал Песков.

Ранее стало известно, что глава МАГАТЭ встретится в Сочи с российской делегацией для консультаций по Запорожской АЭС. Отмечалось, что переговоры наметили на 6 марта.

Все энергоблоки ЗАЭС пока остановлены. Запустить их можно будет только тогда, когда для этого сложатся подходящие условия, после некоторых технических и организационных мероприятий. Пока непонятно, когда это может произойти. При этом на станции идет плановый ремонт первого энергоблока.