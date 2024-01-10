Мир 10 января 2024, 11:55 Гендиректор Boeing признал ошибку с самолетами 737 MAX Компания Boeing признала ошибку с самолетами 737 MAX после оторвавшейся двери Darryl Dyck/Keystone Press Agency/globallookpress

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Гендиректор авиастроительной корпорации Boeing Дэвид Кэлхун признал ошибку с лайнерами 737 MAX после ситуации с оторвавшейся дверью и иллюминатором во время полета. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Кэлхун выступил перед сотрудниками корпорации с заявлением. Он сообщил, что расследование причин ЧП будет максимально открытым и прозрачным.

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«Мы собираемся [выработать] подход к этому, прежде всего надо признать нашу ошибку», — сказал он.

Специалистам Boeing предстоит обследовать дверную заглушку поврежденного самолета.

Как сообщили «Известия», у самолета Boeing 737 MAX который находился в эксплуатации у американской авиакомпании Alaska Airlines, 5 января во время полета вывалился иллюминатор и выпала дверь запасного выхода. Изначально появилась информация о том, что борт совершил аварийную посадку в аэропорту Портленда после потери части фюзеляжа. В самолете находились около 180 человек, в том числе члены экипажа. Информации о пострадавших не было.

Сразу несколько страны приостановили полеты лайнеров Boeing 737 MAX-9 после ЧП. Американская корпорация призвала всех клиентов проверить самолеты этого типа из-за опасений по поводу незакрепленного болта.