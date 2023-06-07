Мир 07 июня 2023, 00:28 «Где доказательства». Представителя ЕС раскритиковали в Сети за обвинение в адрес Путина Представителя ЕС Петера Стано раскритиковали в Сети за обвинение Путина по Каховской ГЭС Pxhere

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Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано возложил вину за обстрел Каховской ГЭС на Россию. Безосновательные обвинения раскритиковали пользователи Twitter, назвав их «западной пропагандой».

Стано осудил подрыв Каховской ГЭС и заявил, что «[президент России Владимир] Путин использует голод и энергию в качестве оружия».

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«А как вы заговорите, когда появятся подтверждения причастности Украины к этому?» —поинтересовался пользователь Сети.

«Очередная пропаганда в духе истории с Северным потоком?» — добавил другой комментатор.

«Сказано при отсутствии доказательств? Это и есть тот „международный порядок, основанный на правилах“, о котором вы постоянно твердите?» — возмутился читатель под публикацией европейского политика.

«Сначала саботаж „Северного потока“, потом беспилотники на Кремль, теперь плотина, западная пропаганда говорит, что русские стреляют в себя, потому что им стыдно признавать, что мы поддерживаем международных террористов!» — подметили в комментариях.

Ночные обстрелы со стороны ВСУ разрушили часть гидроэлектростанции. Министр обороны России Сергей Шойгу, заявил, что украинские власти нанесли удар по плотине, чтобы отвести войска от Херсонского направления.