07 июня 2023, 00:28
«Где доказательства». Представителя ЕС раскритиковали в Сети за обвинение в адрес Путина
Представителя ЕС Петера Стано раскритиковали в Сети за обвинение Путина по Каховской ГЭС
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано возложил вину за обстрел Каховской ГЭС на Россию. Безосновательные обвинения раскритиковали пользователи Twitter, назвав их «западной пропагандой».
Стано осудил подрыв Каховской ГЭС и заявил, что «[президент России Владимир] Путин использует голод и энергию в качестве оружия».
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«А как вы заговорите, когда появятся подтверждения причастности Украины к этому?» —поинтересовался пользователь Сети.
«Очередная пропаганда в духе истории с Северным потоком?» — добавил другой комментатор.
«Сказано при отсутствии доказательств? Это и есть тот „международный порядок, основанный на правилах“, о котором вы постоянно твердите?» — возмутился читатель под публикацией европейского политика.
«Сначала саботаж „Северного потока“, потом беспилотники на Кремль, теперь плотина, западная пропаганда говорит, что русские стреляют в себя, потому что им стыдно признавать, что мы поддерживаем международных террористов!» — подметили в комментариях.
Ночные обстрелы со стороны ВСУ разрушили часть гидроэлектростанции. Министр обороны России Сергей Шойгу, заявил, что украинские власти нанесли удар по плотине, чтобы отвести войска от Херсонского направления.
Разрушение Каховской ГЭС
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