Происшествия 06 июня 2023, 08:18 Разрушены 11 из 28 пролетов на Каховской ГЭС ТАСС: в зоне подтопления Каховской ГЭС могут оказаться 80 населенных пунктов РИА «Новости»

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Разрушены 11 из 28 пролетов Каховской ГЭС, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«Предварительно, разрушения получили 11 из 28 пролетов», — уточнил источник.

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По его словам, началось каскадное разрушение станции. Возникла опасность, что в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

Утром во вторник стало известно, что плотина Каховской ГЭС разрушилась из-за повреждений. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев подтвердил удары ВСУ и сброс воды в Каховской ГЭС.

Позже он уточнил, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до четырех метров. Подтопление угрожает домам в Днепрянах и Корсунке. В худшем варианте в течение пяти часов вода поднялась бы на максимальную отметку и затопила побережье Днепра.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище, по последним данным, составляет около 12 сантиметров в час.