Решение поляков оштрафовать «Газпром» оценили в Совфеде

«На каком основании Польша штрафует „Газпром“ за „Северный поток — 2“, который, во-первых, ещё не достроен, а, во-вторых, чем он помешал полякам, какие их интересы были ущемлены?» — задался вопросом первый зампред Комитета Совфеда по международным делам.

По его словам, несмотря на всяческие препоны газопровод обязательно будет достроен, поскольку в реализации этого проекта заинтересована и Россия, и немецкие партнеры.