Польша решила оштрафовать «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов из-за «Северного потока — 2». Но в российской компании уверены, что эти действия — попытка помешать реализации проекта.

В среду польское антимонопольное ведомство UOKiK сообщило, что намерено оштрафовать «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов, а партнеров по строительству газопровода на 61 миллион долларов, передает РИА «Новости».

Организация считает, что компании создали незаконное предприятие для реализации проекта. Кроме того, все партнеры проекта «Северный поток — 2» должны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства.

Однако представителей «Газпрома» такое решение Польши возмутило, они твердо намерены обжаловать решение о штрафе, сообщает РБК.

«Решение UOKiK нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта «Северный поток — 2», — заявили в компании.

Ране президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль выразил уверенность, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен.