Страховка, которую обеспечивает Zurich Insurance, покрыла бы все строительство газопровода. Однако компания может попасть под новые санкции США. Меры из оборонного бюджета Америки на 2021 год нацелены на обеспечение технической сертификации проекта и его страхования.

Представитель Zurich Insurance отказался комментировать взаимоотношения с клиентом. Таким образом удастся сохранить конфиденциальность. Компания «стремится полностью соблюдать любые применимые санкционные требования».

По оценке Bloomberg, компании, задействованные в проекте, «могут обратиться к другим страховщикам, в том числе в России».

Zurich Insurance Group была одним из 20 страховщиков, участвующих в проекте. Она стала третьей компанией, которая вышла из проекта в январе, отметило агентство Ura.ru.

В январе Госдепартамент США предупредил о возможном вводе очередных ограничений. Те могут коснуться европейских компаний, предположительно, помогающих в строительстве газопровода. Из-за этого DNV GL в Норвегии отказалась от сертификации, свое участие в проекте также прекратила датская консалтинговая фирма Ramboll.

«Северный поток — 2» построен на 94%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после отказа швейцарской Allseas от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.