Мир 26 мая 2023, 19:41 Газету WSJ предупредили о последствиях публикации фейков о России РИА «Новости»: дальнейшая публикация фейков в WSJ покажет, что издание забыло о Гершковиче РИА «Новости»

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Американская газета The Wall Street Journal продолжает публиковать фейковую информацию о России, забыв об арестованном за шпионаж корреспонденте Эване Гершковиче. Об этом РИА «Новости» заявил информированный источник в Москве.

«Если The Wall Street Journal продолжит заниматься деятельностью, не связанной с журналистикой, публикуя дезинформацию в отношении России, это будет означать, что редакция вообще не интересуется судьбой Гершковича», — сказал он.

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По словам собеседника издания, только за последние дни газета опубликовала ряд статей с ложными утверждениями по поводу России.

Лефортовский суд Москвы ранее продлил арест журналисту WSJ Эвану Гершковичу, которого обвинили в шпионаже. Под стражей он будет находиться до 30 августа 2023 года. По данным следствия, Гершкович собирал данные об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Представитель Совбеза США Джона Кирби прокомментировал продление ареста Гершковича. Он отметил, что газетчик вообще не должен находиться под арестом, ведь «журналистика не является преступлением».