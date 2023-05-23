23 мая 2023, 17:40
Гершковичу попросили продлить арест на три месяца
ФСБ попросила о продлении ареста Гершковича на три месяца
ФСБ попросила продлить арест журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу на три месяца. Судебное заседание началось 23 мая в Лефортовском суде Москвы, сообщил ТАСС.
Гершковича задержали в Екатеринбурге по делу о шпионаже в марте этого года. Суд отправил его в СИЗО «Лефортово».
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По данным следствия, Гершкович по заданию американской стороны собирал данные об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Журналиста задержали при получении секретной информации.
В апреле его навестила в следственном изоляторе посол США Линн Трейси. Она отметила, что у Гершковича хорошее самочувствие. Также дипломат призвала немедленно освободить сотрудника WSJ.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что любые попытки США давить на органы власти и суд в России из-за Эвана Гершковича бессмысленны.
Задержание Эвана Гершковича
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