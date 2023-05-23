Криминал 23 мая 2023, 17:40 Гершковичу попросили продлить арест на три месяца ФСБ попросила о продлении ареста Гершковича на три месяца РИА «Новости»

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ФСБ попросила продлить арест журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу на три месяца. Судебное заседание началось 23 мая в Лефортовском суде Москвы, сообщил ТАСС.

Гершковича задержали в Екатеринбурге по делу о шпионаже в марте этого года. Суд отправил его в СИЗО «Лефортово».

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По данным следствия, Гершкович по заданию американской стороны собирал данные об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Журналиста задержали при получении секретной информации.

В апреле его навестила в следственном изоляторе посол США Линн Трейси. Она отметила, что у Гершковича хорошее самочувствие. Также дипломат призвала немедленно освободить сотрудника WSJ.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что любые попытки США давить на органы власти и суд в России из-за Эвана Гершковича бессмысленны.