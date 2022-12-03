Мир 03 декабря 2022, 20:12 G7, ЕС и Австралия договорились о введении потолка цен на российскую нефть G7, ЕС и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на нефть из РФ РИА «Новости»

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Страны «Большой семерки», Евросоюз и Австралия согласовали лимит цен на нефть из России. Потолок установят на уровне 60 долларов за баррель. Но страны оставили за собой право регулировать его при изменениях рынка. Об этом сообщил ТАСС.

Потолок цен на сырье начнет действовать уже через два дня, 5 декабря. Для нефтепродуктов дали отсрочку — решение вступит в силу 5 февраля.

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В документе Еврокомисии уточняется, что если суда загрузились до 5 декабря, то у них есть 45 дней, чтобы отправить нефть без учета нового соглашения. Успеть разгрузиться танкерам нужно в портах назначения до 19 января.

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Все страны — участники коалиции, поддерживающей ограничение цен на российскую нефть, смогут своими внутренними юридическими процедурами устанавливать собственные цены за баррель нефти, сообщили ранее в ЕК.

ЕС уже запланировал первый пересмотр цен на середину января.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не примет навязанные ей условия. Вскоре, после анализа ситуации, правительство сообщит каким образом теперь будет организована торговля нефтью.