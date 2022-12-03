Мир 03 декабря 2022, 17:29 Россия сообщила, что не примет потолок цен на нефть Пресс-секретарь президента Песков: страна не примет потолок цен на российскую нефть РИА «Новости»

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Россия не примет потолок цен на нефть. Пока что идет анализ сложившейся ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Сейчас анализируем. Определенная подготовка была проведена к такому потолку. Мы принимать этот потолок не будем, а каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро произведен, мы сообщим», — сказал он.

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Ранее G7 и Австралия договорились о потолке цен на российскую нефть — 60 долларов за баррель. Решение в отношении нефти начнет действовать 5 декабря. Лимит цен на нефтепродукты вступит в силу с 5 февраля 2023 года. Его объявят позже.

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В то же время СМИ сообщили, что Россия сможет использовать потолок цен на нефть в свою пользу. Россия не пострадает от введения потолка цен на нефть, но даже сможет приумножить доходы. Как сказала специалист в нефтегазовой отрасли Ирина Слав, это никак не повлияет на траты на СВО.