Мир 22 марта 2024, 19:11 Футболиста «Шахтера» Тоирова оштрафовали за лайк к посту о победе РФ над Сербией РИА «Новости»

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Футболиста Хусрава Тоирова, играющего за донецкий профессиональный клуб «Шахтер», базирующийся на территории Украины, оштрафовали за лайк под постом о победе сборной России над сборной Сербии в товарищеском матче. Об этом написало украинское издание «Футбол 24».

Клуб счел поступок спортсмена «недопустимым и постыдным». Штраф 19-летнему таджикистанскому футболисту, выступающему за «Шахтер» с 2023 года, назначат в размере его месячной зарплаты. Источник издания уточнил, что это около 300 тысяч гривен, или более 700 тысяч рублей.

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Российская сборная разгромила сербскую в матче 21 марта. Встреча состоялась в Москве и началась с минуты молчания в память о комментаторе Василии Уткине. Итоговый счет составил 4:0 в пользу хозяев. Как отметил в беседе с «360» футбольный эксперт Борис Раппопорт, игра была «хорошо выстроена» и показала, что Россия, несмотря на отсутствие практики на европейских турнирах, остается активным участником европейской и мировой футбольной жизни.