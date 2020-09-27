Футболист сборной Армении призвал остановить боевые действия в Карабахе

В первой публикации спортсмен написал, что утром, сразу после пробуждения, узнал о крупномасштабном наступлении армии Азербайджана на Нагорный Карабах. Спортсмен назвал регион де-факто независимым государством, населенным армянами. Он также отметил, что насилие направлено против гражданского населения Степанакерта и прилегающих районов.

Во втором посте футболист призвал международное сообщество отреагировать и помочь остановить «военные действия против мира и безопасности в регионе».

«У нас есть неотъемлемое право жить на нашей Родине без экзистенциальной угрозы. Наши дети имеют право жить в мире, а не прятаться в убежищах. Я всегда поддерживаю свою нацию», — написал Мхитарян.

Рано утром 27 сентября Азербайджан устроил артобстрел населенных пунктов в Карабахе, в том числе и его столицы Степанакерт. После военные перешли в наступление вдоль всей линии соприкосновения.

Правительства Армении и Нагорного Карабаха ввели военное положение и объявили о всеобщей мобилизации. В МИД России призвали обе стороны приостановить военные действия.