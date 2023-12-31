Мир 31 декабря 2023, 16:34 FT предсказала поражение Трампа на выборах и банкротство Маска FT: Трамп проиграет президентские выборы, а X Маска обанкротится в 2024 году Paul Hennessy/Keystone Press Agency/globallookpress

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Журналисты газеты Financial Times опубликовали прогнозы на 2024 год. В этот раз репортеры обсудили шансы Дональда Трампа стать американским президентом, неудачи компании X Илона Маска и финансирование Украины. В издании отметили, что из 20 предположений предыдущего года не сбылись лишь три.

Авторы статьи указали, что Трамп не одержит победу на предстоящих выборах. На новый срок переизберут нынешнего американского лидера Джо Байдена.

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Компания X Илона Маска в новом году обанкротится. Как напомнили журналисты, rрупные кинокомпании приостановили размещение рекламы в Х, ситуация складывается не в пользу миллиардера. Ранее Маск даже грозил судебным иском организациям, которые бойкотировали принадлежащую ему соцсеть.

Financial Times также написала, что Америка и Евросоюз продолжат финансировать Украину. Но если пост президента все же займет Трамп, украинская сторона столкнется с проблемами в плане денежной поддержки.

Однако Россия не придает большого значения президентским выборам в Соединенных Штатах, так как отношения стран не улучшатся из-за смены главы государства. США всегда видят в РФ угрозу.