Мир 31 декабря 2023, 09:09 Лавров рассказал, как президентские выборы в США повлияют на отношения с Россией Лавров: результаты выборов президента США не отразятся на отношениях с Россией Lantyukhov Sergey/news.ru/globallookpress

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Россия не придает большого значения президентским выборам в США, так как отношения стран не улучшатся из-за смены главы государства. Об этом РИА «Новости» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, США видят в России угрозу вне зависимости от того, какой лидер будет стоять у власти в Штатах. Глава МИД отметил, что в случае победы кандидата от Республиканской партии улучшения отношений между государствами ждать не стоит.

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«Нам по большому счету все равно, кто победит в гонке за президентское кресло в США», — указал Лавров.

Ранее политолог Юрий Светов рассказал, что США не изменят свою внешнюю политику в случае избрания Дональда Трампа президентом. Он назвал смешными разговоры об отказе финансирования Украины после американских выборов и напомнил об уже принятом оборонном бюджете.

Эксперт выразил сомнения в том, что Трампу удастся выдвинуться в президенты. Он напомнил, что против экс-лидера США ранее возбудили уголовное дело.