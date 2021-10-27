Французы осудили решение нидерландского суда вернуть золото скифов Украине

Суд в Амстердаме постановил вернуть коллекцию скифского золота Украине. Это решение вызвало непонимание не только в России, но и в других странах. Осуждение выразили, в частности, читатели французской газеты Le Figaro.

В комментариях к материалу издания о нидерландском правосудии пользователи напомнили о том, что некрополь, где было найдено золото, обнаружили в Бахчисарайском районе Крыма в 1964 году. Коллекция принадлежала Советскому Союзу, а после его распада — России, которая стала преемницей СССР в том числе в вопросах собственности и культурного наследия.

«Все остальные советские республики, включая Украину, согласились. Таким образом, очевидно, что у России больше прав на эту коллекцию, чем у Украины», — заметил Eugénie Etcheverrу.

Он же отметил, что коллекция экспонатов была предоставлена четырьмя крымскими музеями музею Алларда Пирсона для выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» в 2014 году. Эти музеи сохранили и защитили эти предметы, поэтому они должны были быть возвращены их владельцам сразу после окончания выставки.

Еще один участник обсуждения назвал решение суда началом очень плохой практики. По его мнению, если экспонаты не будут возвращены музеям, которые их предоставили для выставки, после ни один музей не осмелится одолжить свои сокровища, опасаясь, что их разграбит музей-заемщик.

«Здесь не Украина любезно предоставила свои работы в аренду, это музей в Симферополе, который согласился отказаться от некоторых работ, чтобы они были выставлены в амстердамском музее», — добавил он.

«Слово „Украина“ означает „периферия“. Окраина Российской Империи. Сокровища Крыма вышли из его недр», — заметила в комментариях другая читательница Le Figaro.

Коллекцию скифского золота вывезли из четырех музеев Крыма в Нидерланды на одну из выставок в 2014 году. В этот период Крым присоединился к РФ. Музеи Нидерландов не стали выдавать исторические объекты ни Украине, ни Крыму, пока их принадлежность не определит суд.