Амстердамский суд постановил передать скифское золото Украине

Амстердамский апелляционный суд решил передать коллекцию скифского золота Украине. Об итогах разбирательства длиной в семь лет написало РИА «Новости».

«Даже если объекты происходят из Крыма, они часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году», — огласил свою позицию судья во время зачитывания последней речи.

После решения суда артефакты останутся в Нидерландах еще на три месяца. В течение этого срока решение может быть обжаловано, сказал информагентству адвокат музеев Крыма. Если же решение все-таки будет обжаловано, то следующие слушания могут длиться еще год.

Коллекцию из примерно двух тысяч золотых экспонатов вывезли из четырех музеев Крыма в Голландию на одну из выставок в 2014 году. Так совпало, что именно в этот период Крым присоединился к России. Музеи Нидерландов не стали выдавать исторические объекты ни Украине, ни Крыму, пока их принадлежность не определит суд.

Окружной суд Амстердама решил в 2016 году, что регалии следует передать Украине, но крымская сторона решила это обжаловать. В 2019 году начался процесс апелляции, который завершился только сейчас.