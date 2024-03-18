Мир 18 марта 2024, 16:18 Французский политик раскрыл успех Путина Филиппо: Путин поставил Россию в центр мировой дипломатии Cao Yang/XinHua/globallookpress

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Россияне понимают, что президент Владимир Путин сделал страну видным игроком на мировой политической арене. Как отметил в беседе с РИА «Новости» лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо, на это указывают результаты прошедших выборов.

Он подчеркнул, что Путин показал россиянам свою способность за 20 лет восстановить страну и государственную власть в ней. По словам Филиппо, российский лидер продемонстрировал, что государство не изолировано в мире, несмотря на санкции со стороны Запада.

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«Он вновь поместил Россию в центр мировой дипломатии. Россияне это видят и ценят», — подчеркнул политик.

Путин одержал безоговорочную победу на выборах президента. Российский лидер набрал 87,28% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили в Центризбиркоме.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС недоволен президентскими выборами в России. По его мнению, голосование состоялось в ограниченной политической обстановке.