Мир 18 марта 2024, 15:27 В ЕС выразили недовольство выборами в России Глава евродипломатии Боррель: выборы в России прошли в ограниченной обстановке РИА «Новости»

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Евросоюз недоволен выборами президента в России. Голосование прошло в ограниченной политической обстановке, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Его слова привело РИА «Новости».

Сужение политического пространства якобы привело к тревожному увеличению нарушений прав и свобод и не позволило многим кандидатам баллотироваться на выборы.

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«Это лишило российских избирателей настоящего выбора и существенно ограничило их доступ к достоверной информации», — отметил Боррель.

В Евросоюзе сообщили, что не признают выборы в Крыму, Севастополе и новых регионах России. Европейские чиновники пригрозили последствиями политическому руководству страны и причастным к организации голосования.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уникальными итоги прошедших выборов. По его словам, население подтвердило поддержку Владимира Путина и его курса.