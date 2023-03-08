Мир 08 марта 2023, 11:41 Французский политик назвал Зеленского марионеткой ЦРУ Французский политик Филиппо: Зеленский — марионетка ЦРУ Сайт президента Украина

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Французский политик Флориан Филиппо назвал украинского президента Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ после вскрывшихся новых подробностей диверсий на «Северных потоках». Своими мыслями он поделился в своем Twitter-аккаунте.

«Согласно информации, опубликованной вечером Die Zeit и New York Times, в диверсиях на газопроводах „Северный поток“ также приняла участие „проукраинская группировка“. Это подтверждение того, что мы — жертвы военного действия НАТО, а Зеленский — марионетка ЦРУ!» — заявил он.

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Ранее газета Zeit обнародовала новые подробности следствия немецких властей, в которых говорится, что к подрыву российских газопроводов могли быть причастны граждане Украины. По их версии, судно, на котором доставили взрывчатку, принадлежало двум украинцам.

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С аналогичной версией, что к подрыву «Северных потоков» предположительно причастны лица, связанные с украинским правительством и его спецслужбами, выступила газета The New York Times со ссылкой на новые разведданные. При этом западные СМИ воздержались от прямых обвинений конкретных лиц.