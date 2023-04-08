Мир 08 апреля 2023, 16:15 Макрона уличили в «яростной критике» в адрес США Представитель Кремля Песков: такой яростной критики Макрона в адрес США не слышали давно РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал политику Соединенных Штатов, высказавшись против размещения ядерного оружия за пределами обладающих им государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Фрагмент эфира опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Такой яростной критики президента Франции в адрес Соединенных Штатов Америки мы не слышали давно», — иронично сказал Песков.

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На пресс-конференции после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином Макрон заявил, что Франция против распространения ядерного оружия за пределы стран, которые ими обладают. Президент подчеркнул, что считает важным исключить возможность использования опасного оружия в украинском конфликте.

Песков же заявлял, что Россия ответит «соответствующим образом» на размещение США своего ядерного оружия в Европе. Он подчеркнул, что власти страны обеспокоены этим вопросом.