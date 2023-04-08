Мир 08 апреля 2023, 03:47 «Жуткое унижение». Макрона подловили на несоблюдении этикета на фотосессии с Си Цзиньпином Политик Филиппо: Макрон допустил несоблюдение этикета при фотографировании с Си Цзиньпином Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Китай подвергся критике за несоблюдение этикета во время официального фотографирования. Французский лидер запечатлен на фотографии с рукой в кармане брюк, именно эту фотографию разместили в аккаунте Макрона в Twitter.

Французский политик Флориан Филиппо разместил в соцсети ролик, на котором виден момент, когда президенту Франции указывают на несоблюдение протокола. Макрон убрал руку из кармана, однако в официальном аккаунте разместили именно эту фотографию с рукой в кармане.

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«Новое жуткое унижение для Макрона во время официального фотографирования в Китае: на съемке с прямого эфира видно, что он убирает руку в свой карман! Этот визит все больше и больше напоминает катастрофу!» — написал Филиппо.

Комментаторы отметили неподобающее поведение Макрона на таком важном визите. Пользователи заявили, что французский президент не умеет себя вести даже за границей.

«Негодяя снова подловили», — написал один из читателей.

«Почему вы специально выбираете фотографию с рукой в кармане, когда весь мир видел, как вас исправили по протоколу (который любой ребенок обычно усваивает в знак уважения). Вам важно провоцировать, как ребенку?» — задал вопрос другой комментатор.

Президента Эммануэля Макрона в Китае не восприняли всерьез. Его отсадили подальше от председателя КНР Си Цзиньпина, но он не придал этому значения.