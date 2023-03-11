Мир 11 марта 2023, 22:26 Французский историк назвал следующую цель Путина Французский историк Тодд назвал ослабление НАТО следующей целью Владимира Путина РИА «Новости»

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Коллективный Запад породил конфликт на Украине, но не смог правильно оценить силы России. Теперь под прицелом находится НАТО, заявил в эфире YouTube-канала газеты Le Figaro французский историк Эммануэль Тодд.

«У России есть неплохие шансы выйти из этой ситуации победителем. Сейчас русские делают все, чтобы остановить НАТО, но Запад просто не видит масштаба всей проблемы», — сказал он.

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По мнению историка, США подтолкнули Россию к определенным превентивным шагам, когда начали снабжать Украину вооружением по образцу армий НАТО. Кроме того, американцы хотели разрушить российскую экономику с помощью санкций. Но вышло с точностью до наоборот — Россия сопротивляется лучше, чем Запад мог себе представить, сказал эксперт.

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Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что следующие полгода будут критичными для конфликта на Украине. Он отметил, что российские войска смогут добиться тактических успехов. Хотя, по данным разведки, они не будут значительными, добавил он.

Другой прогноз сделал бывший офицер разведки США Скотт Риттер. Он заявил, что украинская военная машина будет полностью разбита к октябрю этого года.